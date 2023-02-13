Лидер РФ Владимир Путин встретился с руководителем Коммунистической партии Российской Федерации Геннадием Зюгановым. Политики обсудили противостояние с нацистами и позицию Запада по этому вопросу.
Глава КПРФ заявил, что Москва должна победить и сделает это. Президент согласился с мнением лидера партии.
"Так и будет", — отметил Путин.
Ранее он сказал, что РФ не запускала вооружённое столкновение на Украине. По словам президента, боевые действия начались в 2014 году после госпереворота из-за националистов.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.