Подоляка: ВСУ срочно оборудуют новый рубеж обороны в Харьковской области

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) в спешном порядке приказало оборудовать новый рубеж обороны в Харьковской области. Об этом сообщил в понедельник военный эксперт Юрий Подоляка со ссылкой на собственные источники за линией фронта.

Он также опубликовал в своём Telegram-канале карту, на которой указал, что новые оборонительные рубежи ВСУ строят в авральном режиме в районе населённого пункта Шевченково позади Купянска. Это недалеко от проходящей сейчас линии фронта и границы с Белгородской областью.

Аналитик также намекнул на то, что в Киеве, вероятно, очень боятся наступления российских войск на этом направлении.

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