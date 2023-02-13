Данилов обвинил Россию в намерении "разделить Украину" по примеру Кореи

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что Россия собирается разделить Украину на два государства. Он отметил, что наступление ВС РФ уже идёт, просто оно не объявлено.

"Россия может принудить Украину к разделению по примеру Южной и Северной Кореи. Москва уже начала работу в этом направлении, которое подразумевает разработку проекта "Второй Украины", — сказал Данилов в эфире украинского телеканала "1+1".

Северная и Южная Кореи разделены между собой с 1953 года по 38-й параллели.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ изменили тактику ударов по объектам ВСУ на территории Украины.

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