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РВ: опубликованы видеокадры дуэли спецназовца ВС РФ против БМП-2 ВСУ

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах российской армии.

Оператор противотанкового ракетного комплекса 58-го отдельного батальона спецназначения первого армейского корпуса вступил в дуэль с БМП-2 ВС Украины. Издание опубликовало соответствующие видеокадры.

Машина вела огонь по позиции, не прекратив его после пуска ракеты. Оператор проявил выдержку и хладнокровие, навёл на орудие врага цель и вышел победителем из противостояния.

Ранее сообщалось, что генерал Стаськов заявил об условиях для взятия ВС РФ Киева или Одессы.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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