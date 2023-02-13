Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах российской армии.
Оператор противотанкового ракетного комплекса 58-го отдельного батальона спецназначения первого армейского корпуса вступил в дуэль с БМП-2 ВС Украины. Издание опубликовало соответствующие видеокадры.
Машина вела огонь по позиции, не прекратив его после пуска ракеты. Оператор проявил выдержку и хладнокровие, навёл на орудие врага цель и вышел победителем из противостояния.
Ранее сообщалось, что генерал Стаськов заявил об условиях для взятия ВС РФ Киева или Одессы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.