Подоляка заявил о невозможности производства высокотехнологичного оружия на территории Украины

В Великобритании заявили, что рассматривается возможность производства вооружения и тяжёлой техники на территории Украины, а это позволит укрепить отношения Киева и Лондона. Военный журналист Юрий Подоляка уверен, что это невозможно.

"Это чушь. Производства высокотехнологичного оружия на территории Украины быть не может: нет смысла, потому что такой завод мы очень быстро выбомбим ракетами", — сказал он в эфире "Первого канала".

Подоляка отметил, что на Украине могут создать ремонтную базу недалеко от линии боевого соприкосновения, чтобы не возить технику в Польшу или Прибалтику, так как это занимает много времени и весьма накладно.

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