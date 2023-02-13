В Великобритании заявили, что рассматривается возможность производства вооружения и тяжёлой техники на территории Украины, а это позволит укрепить отношения Киева и Лондона. Военный журналист Юрий Подоляка уверен, что это невозможно.
"Это чушь. Производства высокотехнологичного оружия на территории Украины быть не может: нет смысла, потому что такой завод мы очень быстро выбомбим ракетами", — сказал он в эфире "Первого канала".
Подоляка отметил, что на Украине могут создать ремонтную базу недалеко от линии боевого соприкосновения, чтобы не возить технику в Польшу или Прибалтику, так как это занимает много времени и весьма накладно.
Ранее журналист объяснил, почему к уничтожению мостов Россия приступила только сейчас.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.