Столтенберг: альянс НАТО планирует усилить армию Украины после конфликта

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после завершения вооружённого столкновения Москвы и Киева альянс должен предоставить ВСУ средства, которые позволят сдерживать противника.

"В долгосрочной перспективе обеспечить армию Украины силами для эффективной обороны", — подчеркнул глава объединения во время пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Столтенберга, такая поддержка НАТО предотвратить появление новых конфликтов.

Ранее генсек альянса предупредил, что победа России в конфликте на Украине окажется сигналом для авторитарных государств.

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