Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Тёзки дочери Ким Чен Ына по распоряжению властей КНДР должны сменить имя
Певица Лайма Вайкуле без парика записала видео, где пригласила подписчиков на концерт в Израиле
В Подмосковье покончил с собой генерал-майор МВД Владимир Макаров
Подоляка заявил о невозможности производства высокотехнологичного оружия на территории Украины
День святого Валентина в Новом театре
В Театральном салоне "Сцена 23" состоится первая встреча киноклуба
Кнутов заявил, что контрнаступление ВСУ на Купянском направлении будет в марте
Экс-глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США заставляют Украину делать грязную работу
Илон Маск объяснил военному ведомству США происхождение летательных объектов в небе над страной

Столтенберг: альянс НАТО планирует усилить армию Украины после конфликта

Силовые структуры

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после завершения вооружённого столкновения Москвы и Киева альянс должен предоставить ВСУ средства, которые позволят сдерживать противника.

Столтенберг: альянс НАТО планирует усилить армию Украины после конфликта

"В долгосрочной перспективе обеспечить армию Украины силами для эффективной обороны", — подчеркнул глава объединения во время пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Столтенберга, такая поддержка НАТО предотвратить появление новых конфликтов.

Ранее генсек альянса предупредил, что победа России в конфликте на Украине окажется сигналом для авторитарных государств.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Названо безумное оружие, которое могут поставить Украине
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" из-за неудачи

Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.

Ходаковский: ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" в Угледаре из-за неудачи
Экс-глава ЛДПР Владимир Жириновский в 2013 году предсказал землетрясение в Турции и Сирии
Жириновский ещё в 2013 году предсказал землетрясение в Турции
Кулеба предупредил о "великих событиях" 24 февраля, которые запомнит Россия
ВС РФ применили новую тактику ударов
Наши "союзники" воспитывают достойных преемников в НАТО Сергей Лебедев Невнятная и близорукая политика России породила опасную проблему на Украине Виктор Пахомов Россия остаётся наиболее последовательным сторонником Сербии по проблеме Косово Михаил Плисюк
Нефть резко подорожает на фоне сокращения сырья добычи Россией — эксперт аль-Джавабара
В Евросоюзе наркоманы хотят быть похожими на Зеленского
Снайпер ВС РФ ликвидировал двух наёмников одним выстрелом
Снайпер ВС РФ ликвидировал двух наёмников одним выстрелом
Последние материалы
В Подмосковье покончил с собой генерал-майор МВД Владимир Макаров
Столтенберг: альянс НАТО планирует усилить армию Украины после конфликта
Подоляка заявил о невозможности производства высокотехнологичного оружия на территории Украины
День святого Валентина в Новом театре
В Театральном салоне "Сцена 23" состоится первая встреча киноклуба
Для путешествий во времени нужно, чтобы Вселенная вращалась
Кнутов заявил, что контрнаступление ВСУ на Купянском направлении будет в марте
Экс-глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США заставляют Украину делать грязную работу
Илон Маск объяснил военному ведомству США происхождение летательных объектов в небе над страной
РВ: опубликованы видеокадры дуэли спецназовца ВС РФ против БМП-2 ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников