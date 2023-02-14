Замгенсека НАТО Джоанэ: Россия сейчас не собирается нападать на Приднестровье

Вооружённые силы РФ планировали осуществить нападение на Приднестровье, чтобы пойти на Украину с тыла, но сейчас таких намерений у Москвы уже нет. Об этом заявил замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ.

По его словам, Россия хотела атаковать Молдавию, а затем установить контроль над Одессой и наземным коридором к западному Приднестровью.

"Мы не видим, чтобы у РФ были силы на такие действия", — приводит комментарий Джоанэ издание Moldova1.

Он также добавил, что Москва не заинтересована в полномасштабном вооружённом противостоянии с НАТО, ведь у неё "достаточно проблем" в ходе украинского конфликта. Как подчеркнул замгенсека альянса, Кремлю не нравится проевропейские курс Молдавии, поэтому власти РФ добиваются "подрыва лидерства" руководителя государства Майи Санду.

Ранее Санду сообщила, что Россия якобы готовит диверсионные атаки для захвата зданий в стране.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.