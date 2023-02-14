Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Марочко: военные ВС РФ фиксируют случаи бегства подразделений ВСУ с позиций в районе Артёмовска
Юлия Меньшова заявила, что Бузова "сама себе повесила на грудь медаль звезды"
Минобороны: вертолёты Ми-35 ВС РФ уничтожили технику и командные пункты ВСУ
Рогов: власти Киева готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС
Депутат Швыткин: новая тактика ВС РФ заставит Зеленского подписать капитуляцию 23 февраля
Пегов заявил об ожесточённых встречных боях между армией РФ и ВСУ на окраинах Угледара
САУ "Мста-С" и дроны "Орлан" армии РФ уничтожили личный состав ВСУ в зоне спецоперации
Дарья Донцова заявила, что благодаря силе характера Роман Костомаров вернётся к активной жизни с протезами
Журавлёв: если США найдут на пост генсека НАТО "достойного русофоба", то обязательно назначат

Офицер ЛНР Марочко: иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в украинские части в Харькове

Силовые структуры

В украинские части в Харькове и области прибывают иностранцы из Западной Европы и Польши. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Офицер ЛНР Марочко: иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в украинские части в Харькове

Он отметил, что одеты европейцы в гражданскую одежду, но у них одинаковые армейские рюкзаки.

По словам офицера, иностранные граждане прибывают в пункты постоянной дислокации украинских подразделений, расположенных в Харькове и области. Отмечается прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках.

Подвоз их к воинским частям осуществляется на комфортабельных гражданских автобусах с европейскими номерными знаками, рассказал Марочко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Началось! F-16 летят на Украину. Столкновение с НАТО неизбежно? Свежий прогноз
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" из-за неудачи

Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.

Ходаковский: ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" в Угледаре из-за неудачи
Экс-глава ЛДПР Владимир Жириновский в 2013 году предсказал землетрясение в Турции и Сирии
Жириновский ещё в 2013 году предсказал землетрясение в Турции
Появилось видео уничтожения десантниками России опорного пункта ВСУ
Вассерман оценил заявление Кадырова о взятии Харькова и Одессы
Водолеи под знаком зодиака 14 февраля: ирония с быстротой мысли Соломон Соловьев Наши "союзники" воспитывают достойных преемников в НАТО Сергей Лебедев Невнятная и близорукая политика России породила опасную проблему на Украине Виктор Пахомов
Стало понятно, почему помощника Кадырова отравили через письмо
Британцы призвали сдать Зеленского
Неудачная атака ВСУ обернулась большими потерями — Марочко
Неудачная атака ВСУ обернулась большими потерями — Марочко
Последние материалы
Дорогие авто из клипов рэпера Эминема: невероятное ощущение роскоши и мощи
Офицер ЛНР Марочко: иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в украинские части в Харькове
САУ "Мста-С" и дроны "Орлан" армии РФ уничтожили личный состав ВСУ в зоне спецоперации
Дарья Донцова заявила, что благодаря силе характера Роман Костомаров вернётся к активной жизни с протезами
Журавлёв: если США найдут на пост генсека НАТО "достойного русофоба", то обязательно назначат
Бой с наблюдателем ВСУ произошёл прямо во время съёмок сюжета для ТВ
Кирби: Байден требует создать межведомственную группу для изучения феномена НЛО
Chevrolet Niva: российский автомобиль повышенной проходимости любят в 100 странах мира
КП: Роману Костомарову ампутировали кисти рук
В Общественной палате России предложили снизить пенсионный возраст
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников