Офицер ЛНР Марочко: иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в украинские части в Харькове

В украинские части в Харькове и области прибывают иностранцы из Западной Европы и Польши. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что одеты европейцы в гражданскую одежду, но у них одинаковые армейские рюкзаки.

По словам офицера, иностранные граждане прибывают в пункты постоянной дислокации украинских подразделений, расположенных в Харькове и области. Отмечается прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках.

Подвоз их к воинским частям осуществляется на комфортабельных гражданских автобусах с европейскими номерными знаками, рассказал Марочко.

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