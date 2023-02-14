Пегов заявил об ожесточённых встречных боях между армией РФ и ВСУ на окраинах Угледара

Военный корреспондент Семён Пегов оценил боевую обстановку на Угледарском направлении спецоперации.

По его словам, напряжённая ситуация складывается в районе Никольских дач.

"Ожесточённые встречные бои идут на юго-восточных окраинах Угледара", — отметил Пегов в своих соцсетях.

Как пояснил военкор, артиллерия Вооружённых сил РФ обстреливает позиции украинских подразделений в следующих населённых пунктах:

Большая Новосёлка;

Золотая Нива;

Пречистовка;

Богоявленка.

Ранее Пегов заявил, что российская армия активно наращивает наступление на Угледарском направлении. Он подчеркнул: войска РФ заняли дачи под городом и вплотную подошли к многоэтажным зданиям.

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