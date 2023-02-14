Минобороны: вертолёты Ми-35 ВС РФ уничтожили технику и командные пункты ВСУ

Боевые вертолёты Ми-35 Западного военного округа (ЗВО) уничтожили технику и командные пункты Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что армейская авиация регулярно поражает военную инфраструктуру украинской армии.

По словам представителей ведомства, российские военные, выполняя очередное задание на боевых вертолётах, уничтожили бронетехнику и несколько замаскированных командных пунктов ВСУ.

Они также добавили, что экипажи Ми-35 часто работают вместе с Ми-8 и Ми-28 для поражения живой силы противника и поисково-спасательного обеспечения армии РФ. Как пояснили в Минобороны, во время украинских атак вертолёты занимают предельно малую высоту.

Ранее стало известно, что самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-С" и беспилотники "Орлан" ВС России уничтожили личный состав ВСУ на одном из направлений спецоперации.

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