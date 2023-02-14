Боевые вертолёты Ми-35 Западного военного округа (ЗВО) уничтожили технику и командные пункты Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.
В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что армейская авиация регулярно поражает военную инфраструктуру украинской армии.
По словам представителей ведомства, российские военные, выполняя очередное задание на боевых вертолётах, уничтожили бронетехнику и несколько замаскированных командных пунктов ВСУ.
Они также добавили, что экипажи Ми-35 часто работают вместе с Ми-8 и Ми-28 для поражения живой силы противника и поисково-спасательного обеспечения армии РФ. Как пояснили в Минобороны, во время украинских атак вертолёты занимают предельно малую высоту.
Ранее стало известно, что самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-С" и беспилотники "Орлан" ВС России уничтожили личный состав ВСУ на одном из направлений спецоперации.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.