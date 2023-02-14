МО РФ: стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 7-часовой полёт над Беринговым морем

В Министерстве обороны России сообщили о плановом полёте двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Берингова моря.

По информации ведомства, истребители Су-30 объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ПВО) Восточного округа сопроводили ракетоносцы.

"Общая продолжительность полёта составила более семи часов", — пояснили в Минобороны РФ.

Такие полёты регулярно осуществляются над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана, Северной Атлантики и Арктики. Как подчеркнули представители профильного ведомства, российские экипажи не нарушают международные правила выполнения манёвров в воздушном пространстве.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получили на вооружение модернизированный дальний ракетоносец Ту-22М3, способный поражать цели на расстоянии до 2,2 тысячи километров.

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