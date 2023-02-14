В ходе военной спецоперации донбасской группировкой ВС РФ был ликвидирован уроженец Закарпатья 27-летний Михаил Кознюк, ранее ставший "звездой украинского Интернета".
Молодой человек воевал против российских войск в звании сержанта 2-й горно-штурмовой роты, заключив контракт с Вооружёнными силами Украины в декабре 2021 года.
По сообщению Верховинского сельсовета, Кознюк получил смертельное ранение в ходе артиллерийского обстрела.
Боевик прославился несколько лет назад, когда дал интервью местному телеканалу, представившись "старшим овчаром Михаилом Ивановичем". Он рассказывал корреспондентам о тонкостях работы пастуха, но акцент юноши, говор и дефекты речи не позволили разобрать его слова даже землякам.
Ранее российский парламентарий заявил, что новая тактика ВС РФ вынудит Киев подписать капитуляцию уже 23 февраля.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.