"Рособоронэкспорт": за рубежом активно интересуются "Искандерами" и авиацией РФ

Зарубежные партнёры России внимательно отслеживают информацию о российской технике, применяемой в ходе спецоперации на Украине, и проявляют повышенный интерес к некоторым образцам. Об этом заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

По его словам, иностранцев привлекают боевые вертолёты Ка-52Э и Ми-171Ш, истребители Су-57Э и Су-35, оперативно-тактические комплексы "Искандер", а также танки Т-90М "Прорыв".

"В последнее время вырос интерес наших партнёров к современной российской продукции", — подтвердил Михеев в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что сотрудники "Рособоронэкспорта" часто презентуют иностранным заказчикам технику ВС РФ.

Кроме того, гендиректор предприятия подчеркнул: за рубежом в восторге от эффективности российских тяжёлых огнемётных систем "ТОС-1А", управляемых боеприпасов для ствольной артиллерии, дронов "Орлан" и других вооружений.

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