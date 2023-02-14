Братчук: Киев опасается расширения спецоперации РФ на Одесскую область

Власти Украины опасаются, что Россия расширит спецоперацию на Одесскую область, а затем попытается выйти к границе непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Об этом заявил советник руководителя одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

По его словам, такую информацию сегодня обсуждают на всех уровнях. Он отметил, что тема о возможном расширении российской спецоперации поднималась во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Очень активно обсуждается возможность наступления россиян на Одессу и Одесский регион", — подчеркнул Братчук в своём видеообращении.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил в интервью Pravda.Ru, что для безопасности России будет мало освобождения Харькова и Одессы. Парламентарий призвал устранить все угрозы, исходящие от "независимой Украины".

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