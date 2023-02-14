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WarGonzo: удержание позиций ВСУ вблизи Артёмовска равносильно самоубийству

Силовые структуры

Удержание позиций в населённом пункте Парасковиевка на Артёмовском направлении равносильно самоубийству для украинской армии. Об этом сообщил военный корреспондент Семён Пегов.

WarGonzo: удержание позиций ВСУ вблизи Артёмовска равносильно самоубийству

По его данным, российские войска перерезали трассу М-03, поэтому ситуация для ВСУ заметно ухудшилась. Кроме того, с востока ВС РФ ведут огонь по противнику, заняв высоты. С запада российская армия уже замыкает "кольцо".

К северо-западу от Соледара силы России вплотную подошли к Васюковке, к северу наносят удары в направлении Фёдоровки и Роздоловки.

"Недалеко от российской границы Вооружённые Силы РФ атакуют со стороны взятой Двуречной у Гряновки с целью вытеснить ВСУ за реку Оскол", — отмечается в Telegram-канале WarGonzo.

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Началось! F-16 летят на Украину. Столкновение с НАТО неизбежно? Свежий прогноз
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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