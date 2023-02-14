Приспешники киевского режима в Херсонской области после задержания быстро занимают сторону российской армии. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что люди, которые ждут прихода ВСУ, "перековываются" как только попадают в руки правоохранителей.
"Они долго не сопротивляются, геройство заканчивается сразу же, и они уже работают на нужды наших военных", — сказал Сальдо в эфире херсонской телекомпании "Таврия".
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.