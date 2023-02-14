Сальдо заявил, что пособники Украины после задержания сразу "перековываются"

Приспешники киевского режима в Херсонской области после задержания быстро занимают сторону российской армии. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что люди, которые ждут прихода ВСУ, "перековываются" как только попадают в руки правоохранителей.

"Они долго не сопротивляются, геройство заканчивается сразу же, и они уже работают на нужды наших военных", — сказал Сальдо в эфире херсонской телекомпании "Таврия".

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