Военкор Коц: ВС России остался один шаг до оперативного окружения Артёмовска

После освобождения донецкого населённого пункта Красная Гора подразделения ВС РФ уже подошли к селу Парасковиевка, взятие которого завершит окружение гарнизона ВСУ в Артёмовске (Бахмуте), заявил военкор Андрей Коц.

"Контроль над Парасковиевкой позволяет физически перерезать транспорт, который идёт на Артёмовск из Славянска. Это последняя трасса, по которой осуществляется снабжение бахмутской группировки ВСУ", — пояснил репортёр в интервью изданию URA.RU.

Он подчеркнул, что даже в случае окружения у неприятеля останется возможность маневрировать в границах кольца. К тому же, добавил Коц, нельзя исключать попытку ВСУ деблокировать группировку ударом извне. По его словам, говорить о капитуляции боевиков в Артёмовске ещё рано.

"Я так думаю, что ещё не одну неделю придется с Артёмовском провозиться", — резюмировал журналист.

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