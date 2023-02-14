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Военкор Коц: ВС России остался один шаг до оперативного окружения Артёмовска

Силовые структуры

После освобождения донецкого населённого пункта Красная Гора подразделения ВС РФ уже подошли к селу Парасковиевка, взятие которого завершит окружение гарнизона ВСУ в Артёмовске (Бахмуте), заявил военкор Андрей Коц.

Военкор Коц: ВС России остался один шаг до оперативного окружения Артёмовска

"Контроль над Парасковиевкой позволяет физически перерезать транспорт, который идёт на Артёмовск из Славянска. Это последняя трасса, по которой осуществляется снабжение бахмутской группировки ВСУ", — пояснил репортёр в интервью изданию URA.RU.

Он подчеркнул, что даже в случае окружения у неприятеля останется возможность маневрировать в границах кольца. К тому же, добавил Коц, нельзя исключать попытку ВСУ деблокировать группировку ударом извне. По его словам, говорить о капитуляции боевиков в Артёмовске ещё рано.

"Я так думаю, что ещё не одну неделю придется с Артёмовском провозиться", — резюмировал журналист.

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Главная проблема СВО - пришло время сказать неприятную правду
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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