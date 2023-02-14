Генсек НАТО Столтенберг: Путин не посылает сигналы о мире и готовится к наступлениям

Глава военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Москва не посылает сигналы о мире.

"Президент Путин готовится к усилению военных действий", — предупредил политик во время выступления на заседании руководителей Минобороны стран-членов альянса в Брюсселе.

По словам генсека объединения, Россия планирует новые наступления.

Ранее Столтенберг сообщил, что странам НАТО необходимо поставить Украине бронированные автомобили и боевые машины пехоты. Также, по словам чиновника, в альянсе обсуждают передачу Киеву военных самолётов.

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