Арестович объяснил, почему страны Европы призывают граждан покинуть Белоруссию: конфликт может расшириться

Алексей Арестович высказался по поводу призывов стран Европы и США незамедлительно уехать из Белоруссии и России.

Украинский военный аналитик назвал данный призыв прямым сигналом о том, что нахождение на территории данных государств небезопасно.

Арестович напомнил, что Запад ещё осенью прошлого года призвал Владимира Путина выводить войска из Украины.

"Он на это не пошёл, а поднял ставки, подготавливая наступления. Решение о передаче нам танков — один из ответов на путинскую несговорчивость", — объяснил бывший помощник офиса Владимира Зеленского.

Арестович подчеркнул, что если Кремль предпримет попытку провести новое масштабное наступление, военный конфликт может расшириться на территорию Союзного государства.

Ранее Арестович заявил, что Запад готовится к нападению ВСУ на Крым.

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