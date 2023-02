Взятие Парасковиевки позволит перекрыть снабжение ВСУ в Артёмовске, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия ведёт бои в районе населённого пункта Парасковиевка.

Взятие этого посёлка даст ВС РФ возможность перерезать последний путь снабжения Вооружённым силам Украины в Артёмовске, отметил Пушилин.

Ранее военкор Андрей Коц сказал, что контроль над Парасковиевкой позволит физически перерезать транспортный поток, который идёт из Славянска в Артёмовск. Это последняя трасса, по которой осуществляется снабжение бахмутской группировки ВСУ, подчеркнул журналист.

