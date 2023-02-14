Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Терапевт Романенко: организм пожилых не может перестроиться после потери воды
ВСУ готовятся поджечь дома в Артёмовске для создания дымовой завесы при отступлении
Илья Прусикин снова посягнул на святое — на честь российского мундира: "Вот что Европа делает с людьми"
Пушилин рассказал о тяжёлых боях на юго-востоке Угледара
Пушилин рассказал об ожесточённых боях на западе Марьинки ДНР
RT: Марьинка практически полностью уничтожена
Военкор Сладков: оружие России способно превратить Украину в дымящуюся яму
Жена Петросяна поделилась фото без одежды в День всех влюблённых
Жители Китая заметили в небе НЛО

Песков: наличие иностранных наёмников в рядах ВСУ не изменит ход СВО на Украине

Силовые структуры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прибывающие на Украину западные наёмники не смогут повлиять на ход спецоперации. Он подчеркнул, что солдаты ВС РФ на передовой слышат иностранную речь уже давно.

Песков: наличие иностранных наёмников в рядах ВСУ не изменит ход СВО на Украине

"Способно ли это изменить ход событий? Нет, не способно", — сказал Песков.

Он отметил, что новые группы наёмников, которые прибывают на территорию Незалежной, затягивают боевые действия и причиняют "больше страданий украинскому народу".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Дарья Митина: проснитесь, всё очень серьезно! - Последние новости в мире
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" из-за неудачи

Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.

Ходаковский: ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" в Угледаре из-за неудачи
РИА Новости: землетрясение в Турции показало, что Анкара готовится к "войне" в 2023 году
Катастрофа в Турции открыла страшное: Анкара готовится к "войне"
Жириновский ещё в 2013 году предсказал землетрясение в Турции
В Сети появились фото сына Соловьёва с накрашенными ногтями
Водолеи под знаком зодиака 14 февраля: ирония с быстротой мысли Соломон Соловьев Наши "союзники" воспитывают достойных преемников в НАТО Сергей Лебедев Невнятная и близорукая политика России породила опасную проблему на Украине Виктор Пахомов
Появилось видео уничтожения десантниками России опорного пункта ВСУ
Стало понятно, почему помощника Кадырова отравили через письмо
Вассерман оценил заявление Кадырова о взятии Харькова и Одессы
Вассерман оценил заявление Кадырова о взятии Харькова и Одессы
Последние материалы
Костюк озвучил свою версию драки футболистов в Турции: были только провокации россиян
Телеведущая Лариса Гузеева впервые высказалась в Сети о получении израильского гражданства
МВД: полиция Карелии проверяет школу в Сегеже, где жестоко избили девочку
MWM: "Леопарды 2" будут уничтожены на Украине новыми российскими противотанковыми снарядами
В ВСУ обвинили Запад в неспособности испугать Россию
Песков: наличие иностранных наёмников в рядах ВСУ не изменит ход СВО на Украине
Взятие Парасковиевки позволит перекрыть снабжение ВСУ в Артёмовске, заявил Пушилин
В Ставропольском крае опровергли информацию о продавце ядовитых духов из Луганска
Сенатор Чижов: в России сейчас не нужна новая волна частичной мобилизации
Биолог Зират: утренние упражнения более эффективны для сжигания жира, чем вечерние
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников