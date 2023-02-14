Песков: наличие иностранных наёмников в рядах ВСУ не изменит ход СВО на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прибывающие на Украину западные наёмники не смогут повлиять на ход спецоперации. Он подчеркнул, что солдаты ВС РФ на передовой слышат иностранную речь уже давно.

"Способно ли это изменить ход событий? Нет, не способно", — сказал Песков.

Он отметил, что новые группы наёмников, которые прибывают на территорию Незалежной, затягивают боевые действия и причиняют "больше страданий украинскому народу".

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