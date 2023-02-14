Bloomberg: НАТО готовит секретное руководство на случай участия в нескольких конфликтах одновременно

Агентство Bloomberg информирует, что НАТО разработает план подготовки к любой потенциальной военной деятельности в будущем.

Министры обороны стран Североатлантического альянса подпишут некое руководство уже на этой неделе в Брюсселе.

"В секретном руководстве будут намечены способы одновременного участия НАТО в высокоинтенсивном, так называемом конфликте по Статье 5, когда союзникам придётся защищать друг друга, а также вне зоны действия, не подпадающей под действие Статьи 5 (Статья 5 представляет собой пункт о взаимной обороне НАТО. — Прим. ред.)", — сообщает источник.

Кроме того, союзникам по НАТО предложат направить свои инвестиции в средства коллективной обороны: противоракетной и противовоздушной. Также высокопоставленные представитель альянса сообщил, что в данном руководстве будет отмечена потребность в дополнительных вложениях в цифровую модернизацию и сбор средств в силовых структурах.

"После того, как руководство будет принято, военное командование НАТО подробно изложит требования для каждого союзника в ближайшие месяцы", — сообщает Bloomberg.

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