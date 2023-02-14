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Глава Минобороны Германии: Украина сейчас не сможет победить армию России

Силовые структуры

Руководитель Минобороны Германии Борис Писториус сказал, что большие успехи в вооружённом столкновении с Россией, на которые надеется Украина, скорее всего, не произойдут.

Глава Минобороны Германии: Украина сейчас не сможет победить армию России

"Победителя в краткосрочной перспективе я тоже не вижу", — подчеркнул министр на пресс-конференции перед заседанием коллег в альянсе НАТО в Брюсселе.

Свою позицию глава военного ведомства ФРГ назвал сдержанной. Боевые действия на Украине не завершатся в ближайшее время, добавил Писториус.

Вместе с этим он заявил, что немецкие власти не совсем понимают, почему Польша и Словакия просят Берлин отправить Киеву истребители.

Ранее министр пообещал, что ВСУ получат две системы противовоздушной обороны IRIS-T в ближайшие месяцы.

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Что ждет Украину после СВО: 2 сценария
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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