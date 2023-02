Военкор Сладков: оружие России способно превратить Украину в дымящуюся яму

На вооружении российской армии есть системы, которые превратят Украину в одну большую дымящуюся яму. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков. Однако на данный момент Москва не готова нанести мощный удар по противнику, подчеркнул он.

"Есть оружие меньшей мощности, но речь может вестись о ямах вместо Луцка, Ровно, Ивано-Франковска, Киева, Черкасс, Полтавы, Винницы, но мы не готовы к этому", — отметил военкор.

Российская армия должна продолжать достигать своих целей в ходе спецоперации, так как на кону стоит безопасность страны, указал Сладков.

"Нас хотели удавить, и мы делали свою спецоперацию профилактически", — подчеркнул военкор в эфире "Говорит Москва".

