Старший прапорщик ВС Чехии Мартин Снек заявил о мнимых преимуществах западных танков перед Т-72 ВС РФ

Старший прапорщик 73-го танкового батальона ВС Чехии Мартин Снек развеял миф об преимуществах западных танков над российскими.

"Западные танки слишком тяжелы. Обслуживать их некому. На поле боя будет преобладать количество над качеством", — высказался специалист по танкам в материале для CZDefence.

Обслуживание танков Запада очень затратно в финансовом плане, поэтому у ВСУ возникнут с этим проблемы. Если технике не будет оказан соответствующий ремонт и уход, то дальнейшая эксплуатация их будет невозможна, отметил Снек.

Западные танки не предназначены для эксплуатации в погодных условиях Украины, грязные и заболоченные дороги станут проблемой для них. Российские же танки Т-72 более пригодны для распутицы, так как легче Leopard на 13 тонн.

Обещанные Киеву танки будут боеспособны, но их эффективное применение будет зависеть от уровня подготовки экипажа.

"И, что не менее важно, также от того, как солдаты впоследствии будут сражаться на поле боя, что является главной предпосылкой успеха против вероятного численного превосходства российской техники", — пишет танкист.

Однако, учитывая желание киевского руководства пустить танки сразу в бой, ситуация на фронте существенно не изменится, считает прапорщик.

"В принципе, это будет столкновение двух танковых школ, когда на восточной стороне танковой школы, русской, преобладает философия танка, который является производственным и неприхотливым, недорогим, простым в эксплуатации и может быть развернут в больших количествах", — добавил Снек.

