Командование ВСУ больше не воспринимает Артёмовск (Бахмут) в качестве оборонительного пункта. Украинские войска не будут предпринимать попытки контратаки на группировку ВС РФ, которая уже зажимает город в клещи. Об этом сообщил военный журналист Юрий Подоляка.
"Половина гарнизона Артёмовска покинула полукотёл и выведена на новые позиции. Отсюда делаю вывод о сдаче Бахмута. Никто не будет контратаковать клешни, которые охватывают город", — отметил он.
ВСУ уже попытались контратаковать, но ничего не получилось, из этого Киев сделал вывод, что держаться дальше нет смысла, заявил эксперт.
"Я думаю, в ближайшие дни мы увидим развязку, которая уже будет очевидна всем", — спрогнозировал Подоляка в эфире "Радио КП".
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.