Подоляка: половина гарнизона ВСУ покинула "полукотёл" в Артёмовске

Командование ВСУ больше не воспринимает Артёмовск (Бахмут) в качестве оборонительного пункта. Украинские войска не будут предпринимать попытки контратаки на группировку ВС РФ, которая уже зажимает город в клещи. Об этом сообщил военный журналист Юрий Подоляка.

"Половина гарнизона Артёмовска покинула полукотёл и выведена на новые позиции. Отсюда делаю вывод о сдаче Бахмута. Никто не будет контратаковать клешни, которые охватывают город", — отметил он.

ВСУ уже попытались контратаковать, но ничего не получилось, из этого Киев сделал вывод, что держаться дальше нет смысла, заявил эксперт.

"Я думаю, в ближайшие дни мы увидим развязку, которая уже будет очевидна всем", — спрогнозировал Подоляка в эфире "Радио КП".

