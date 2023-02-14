Минобороны РФ: официальное завершение частичной мобилизации отменило бы льготы для мобилизованных

В Минобороны РФ объяснили, почему до сих пор не издали указ о завершении частичной мобилизации.

Если бы вышел указ об окончании частичной мобилизации, он бы автоматически отметил все льготы и соцгарантии, введённые для мобилизованных граждан и членов их семей.

Такой ответ дали в Минобороны РФ после того, как депутат от партии "Яблоко" Псковского областного собрания депутатов Артур Гайдук призвал издать Указ о завершении частичной мобилизации.

"В случае признания Указа [о частичной мобилизации] утратившим силу до окончания СВО, граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных Правительством РФ и высшими должностными лицами субъектов РФ", — пояснили в Минобороны.

С ответом оборонного ведомства можно ознакомиться на сайте партии "Яблоко".

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