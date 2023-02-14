Спикер ВСУ Череватый: доступ в Артёмовск для гражданских не был закрыт

Украинская сторона не закрывала, а лишь ограничила доступ гражданским лицам в Артёмовск (Бахмут). Такое уточнение сделал пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Ранее в командовании ВСУ сообщили о закрытии въезда в Артёмовск с 13 февраля для гражданских лиц.

"Туда не закрыт, как кто-то сказал, доступ, а просто введен более безопасный режим доступа. На сайте Донецкой областной военной администрации (назначенной Киевом — Прим. ред.) все детально расписано, есть возможность зарегистрироваться", — объяснил Череватый в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сказал, что ВСУ не собираются без боя сдавать Артёмовск.

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