Российских мобилизованных не лишат льгот и выплат даже если мобилизация закончится раньше СВО

Российских мобилизованных не лишат льгот и выплат ни при каких обстоятельствах: этого не произойдет, даже если Путин досрочно завершит мобилизацию до окончания СВО. Об этом рассказала юрист Валентина Яковлева.

"Наличие или отсутствие этого указа на мобилизованных не влияет, потому что были внесены изменения в Трудовой кодекс. Кроме того, данным указом, помимо Трудового кодекса, вносились изменения в федеральные и другие законы", — заявила специалист.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что при прекращении действия указа президента о частичной мобилизации военнослужащие могут лишиться выплат.

"Все эти положения были внесены в законы, которые продолжают действовать даже при утрате силы документа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным", — резюмировала Яковлева.

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