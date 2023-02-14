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Российских мобилизованных не лишат льгот и выплат даже если мобилизация закончится раньше СВО

Силовые структуры

Российских мобилизованных не лишат льгот и выплат ни при каких обстоятельствах: этого не произойдет, даже если Путин досрочно завершит мобилизацию до окончания СВО. Об этом рассказала юрист Валентина Яковлева.

Российских мобилизованных не лишат льгот и выплат даже если мобилизация закончится раньше СВО

"Наличие или отсутствие этого указа на мобилизованных не влияет, потому что были внесены изменения в Трудовой кодекс. Кроме того, данным указом, помимо Трудового кодекса, вносились изменения в федеральные и другие законы", — заявила специалист.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что при прекращении действия указа президента о частичной мобилизации военнослужащие могут лишиться выплат.

"Все эти положения были внесены в законы, которые продолжают действовать даже при утрате силы документа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным", — резюмировала Яковлева.

Ранее солдаты ВСУ рассказали о ситуации на передовой.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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