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РИА Новости: российские танкисты под Авдеевкой рассказали о подготовке к боям против техники НАТО

Силовые структуры

Российские танковые экипажи, работающие на Авдеевском направлении, изучают слабые места натовских танков, которые собирается передать Украине Запад. Об этом рассказал командир танкового экипажа Первой Славянской бригады с позывным "Гарик" в беседе с РИА Новости.

РИА Новости: российские танкисты под Авдеевкой рассказали о подготовке к боям против техники НАТО

Военный отметил, что на данный момент обстановка под Авдеевкой временами напряжённая — приходиться и отражать атаки, и идти в наступление.

Также он заявил, что бойцы будут готовиться к танковым дуэлям с "Леопардами" и "Абрамсами". По его словам, экипажи российских танков смотрят сейчас информацию о натовских бронемашинах и изучают их слабые места.

Ранее в Сети появилось видео атаки танков Т-90 "Прорыв" на позиции ВСУ.

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Бой от первого лица танки Т-90 М и Шторм
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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