РИА Новости: российские танкисты под Авдеевкой рассказали о подготовке к боям против техники НАТО

Российские танковые экипажи, работающие на Авдеевском направлении, изучают слабые места натовских танков, которые собирается передать Украине Запад. Об этом рассказал командир танкового экипажа Первой Славянской бригады с позывным "Гарик" в беседе с РИА Новости.

Военный отметил, что на данный момент обстановка под Авдеевкой временами напряжённая — приходиться и отражать атаки, и идти в наступление.

Также он заявил, что бойцы будут готовиться к танковым дуэлям с "Леопардами" и "Абрамсами". По его словам, экипажи российских танков смотрят сейчас информацию о натовских бронемашинах и изучают их слабые места.

Ранее в Сети появилось видео атаки танков Т-90 "Прорыв" на позиции ВСУ.

