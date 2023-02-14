Российские танковые экипажи, работающие на Авдеевском направлении, изучают слабые места натовских танков, которые собирается передать Украине Запад. Об этом рассказал командир танкового экипажа Первой Славянской бригады с позывным "Гарик" в беседе с РИА Новости.
Военный отметил, что на данный момент обстановка под Авдеевкой временами напряжённая — приходиться и отражать атаки, и идти в наступление.
Также он заявил, что бойцы будут готовиться к танковым дуэлям с "Леопардами" и "Абрамсами". По его словам, экипажи российских танков смотрят сейчас информацию о натовских бронемашинах и изучают их слабые места.
Ранее в Сети появилось видео атаки танков Т-90 "Прорыв" на позиции ВСУ.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.