Минобороны: ВС РФ прорвали эшелонированную оборону в ЛНР — ВСУ при бегстве бросили убитых

Российские бойцы прорвали эшелонированную оборону ВСУ в Луганской Народной республике, сообщили в Минобороны России. Согласно информации, украинские националисты спешно покинули позиции, оставив тела своих боевиков и вещи.

Прорыв обороны организовали мотострелки ЦВО, сообщили в ведомстве.

"В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трёх километров от занимаемых ранее рубежей. Украинские боевики оставляли свои позиции в спешке, не успев забрать военное имущество и тела своих убитых", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

ВСУшники прикрывая свой отход заминировали район снарядами натовского образца, но российским бойцам это не помешало закрепиться на новых рубежах, резюмировали в ведомстве.

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