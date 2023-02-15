Череватый: ВСУ могут отойти от Бахмута, чтобы выровнять линию обороны

В восточной группировке вооружённых сил Украины (ВСУ) допустили "тактические отступления", отвечая на вопрос журналистов, при каких условиях украинские силы отойдут от Бахмута (Артёмовска).

Спикер Сергей Череватый заявил в интервью РБК-Украина, что тактические отступления возможны в разных ситуациях, прежде всего — для сохранения личного состава, для того, чтобы улучшить своё тактическое положение и более эффективно проводить оборонную операцию, а также, чтобы выровнять линию обороны.

По словам Череватого, важно, чтобы противник не имел возможности системно прорвать оборону ВСУ, так как тогда он обрушивает тылы и просто двигается по направлению главного удара. В данном случае — на Славянск и Краматорск. И для этого украинская армия и сражается в Артёмовске.

Ранее американские обозреватели заявили, что помощь Запада для ВСУ в Бахмуте уже опоздала.

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