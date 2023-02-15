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Крючков призвал не верить сообщениям Украины о массовом бегстве людей из Крыма

Силовые структуры

Киев запустил массированную информационную атаку, распространяя ложные сведения о бегстве целых семей из Крыма, сообщил советник руководителя республики Олег Крючков.

Крючков призвал не верить сообщениям Украины о массовом бегстве людей из Крыма

По его словам, украинские ресурсы также заявляют об организации "концлагерей для украинских детей" и складов с боеприпасами на территории Крымского полуострова. Он отметил, что в этих материалах нет ничего, кроме лжи. Политик подчеркнул: такой "бред" исходит от непонятных людей, которых Киев именует "экспертами".

Крючков считает, что власти Украины пытаются сместить акцент со своих проблем на линии боевого соприкосновения.

"В Крыму хорошо знают, чего стоит киевская пропаганда. Хотя симптомы очень хорошие, каждый раз информационные атаки на Крым совпадают с поражениями украинской армии на фронте", — уточнил советник главы республики.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ хотят начать наступление в регионе, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

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Сценарии завершения конфликта на Украине
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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