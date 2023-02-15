Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) считает российский участок фронта у Угледара слабым. С высокой вероятностью его попытаются прорвать. Об этом заявил основатель бригады "Восток" Александр Ходаковский в беседе с RT.
Такая оценка связана в том числе с тем, что порядки российских вооружённых сил там растянуты, пояснил комбат.
По его словам, украинская сторона сейчас пытается укрепиться в Угледаре и восполнить потери, которые нанесли военные армии России.
"Мы, конечно, предпринимаем все усилия для того, чтобы не дать противнику реализовать какой-то свой замысел. Отбиваем их, показываем, что любые попытки где-то засунуться будут тут же пресечены", — рассказал собеседник издания.
Ранее командир "Востока" заявил, что ВСУ на передние позиции отправляют низкоквалифицированных мобилизованных, а обученных солдат собирают в крупных городах.
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