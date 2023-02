Ходаковский: ВСУ считают российский участок фронта у Угледара слабым и попытаются его прорвать

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) считает российский участок фронта у Угледара слабым. С высокой вероятностью его попытаются прорвать. Об этом заявил основатель бригады "Восток" Александр Ходаковский в беседе с RT.

Такая оценка связана в том числе с тем, что порядки российских вооружённых сил там растянуты, пояснил комбат.

По его словам, украинская сторона сейчас пытается укрепиться в Угледаре и восполнить потери, которые нанесли военные армии России.

"Мы, конечно, предпринимаем все усилия для того, чтобы не дать противнику реализовать какой-то свой замысел. Отбиваем их, показываем, что любые попытки где-то засунуться будут тут же пресечены", — рассказал собеседник издания.

Ранее командир "Востока" заявил, что ВСУ на передние позиции отправляют низкоквалифицированных мобилизованных, а обученных солдат собирают в крупных городах.

