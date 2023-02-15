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Военкор Сладков: у обороняющих уже год Артёмовск и Марьинку солдат ВСУ есть причины для стойкости

Силовые структуры

Военные Украины уже практически год обороняют Артёмовск и Марьинку. В чём секрет их стойкости, разобрался военный корреспондент Александр Сладков. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения бойца ВСУ, становится понятно, что никакой загадки тут нет.

Военкор Сладков: у обороняющих уже год Артёмовск и Марьинку солдат ВСУ есть причины для стойкости

Сейчас для украинских военнослужащих конфликт вытекает в неприятные последствия, а именно, в большие сроки тюремных наказаний за отказ идти в бой (до 17 лет) и вероятность неприятностей для родственников в случае невыполнения приказов, сообщает военкор.

"Не выполнить приказ — это с большой долей вероятности больше не увидеть ни дом, ни семью. Можно, конечно, сдаться в плен. Но обстоятельства ведь тоже проверят, и из плена потом, может быть, лучше и не возвращаться. Да и сдаться в плен не так просто. <...> Могут и выстрелить в спину. Поэтому, чтоб сдаться, надо тоже хорошо обороняться", — рассуждает Сладков.

Ещё одна причина, по которой солдаты не уходят со службы — это зарплата, без неё их семьям будет сложно выжить. Держаться за "бетон" бойцам ВС Украины выгодно ещё и из-за возможности стать героями.

"Либо выйти из окружения, либо попасть в плен, но уже после объявления пиарщиками завершения "легендарной обороны". Если посмотреть в процентах, то не такой уж и бессмысленный план, многим удаётся. А солдатский телеграф и мудрость такие вещи вычисляет лучше любого математика, специализирующегося на теории игр", — считает военный корреспондент.

И главный фактор, по мнению Сладкова, — это ротация украинских частей и вероятность стать последним "Защитником крепости". Но потенциал Украины падает, а России — растёт. В итоге победит сила, заключил военкор.

Ранее военкор объяснил, почему обычные украинцы воюют против России.

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Подлодка для ВСУ, атака БПЛА на Москву, ядерный удар и распил армии
Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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