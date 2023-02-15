Марочко: ВСУ направляют резервы к Артёмовску в обход перерезанных Россией дорог

На фоне изменившихся погодных условий украинская армия безопасно подходит к Артёмовску в обход дорог, которые были перерезаны военными РФ. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он охарактеризовал ситуацию на Артёмовском направлении как "очень сложную". По его словам, погода сейчас позволяет Вооружённым силам Украины (ВСУ) перевозить резервы не по основным трассам, а по грунтовым дорогам.

"Подмёрзла земля. Используя рельеф местности, они скрытно и безопасно могут двигаться к Артёмовску", — отметил Марочко в эфире "Соловьёв. Live".

Кроме того, он призвал не ждать оперативного окружения населённого пункта в ближайшее время. Как пояснил офицер, ВСУ возвели много укреплённых районов в Артёмовске, что замедляет установление российского контроля над ним.

При этом представитель Народной милиции ЛНР подчеркнул: российские подразделения на Артёмовском направлении постепенно выходят на новые рубежи, вытесняя украинских боевиков.

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