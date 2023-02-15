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Марочко: ВСУ направляют резервы к Артёмовску в обход перерезанных Россией дорог

Силовые структуры

На фоне изменившихся погодных условий украинская армия безопасно подходит к Артёмовску в обход дорог, которые были перерезаны военными РФ. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко: ВСУ направляют резервы к Артёмовску в обход перерезанных Россией дорог

Он охарактеризовал ситуацию на Артёмовском направлении как "очень сложную". По его словам, погода сейчас позволяет Вооружённым силам Украины (ВСУ) перевозить резервы не по основным трассам, а по грунтовым дорогам.

"Подмёрзла земля. Используя рельеф местности, они скрытно и безопасно могут двигаться к Артёмовску", — отметил Марочко в эфире "Соловьёв. Live".

Кроме того, он призвал не ждать оперативного окружения населённого пункта в ближайшее время. Как пояснил офицер, ВСУ возвели много укреплённых районов в Артёмовске, что замедляет установление российского контроля над ним.

При этом представитель Народной милиции ЛНР подчеркнул: российские подразделения на Артёмовском направлении постепенно выходят на новые рубежи, вытесняя украинских боевиков.

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Военспец о будущем СВО
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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