Страна.ua: в Киевской области объявлена воздушная тревога, слышны взрывы

В Киевской области Украины объявили воздушную тревогу. Местных жителей попросили спуститься в укрытия.

Как сообщает украинского издание "Страна.ua", пользователи соцсетей распространяют информацию о разведывательном беспилотнике, который появился в воздушном пространстве региона.

Отмечается, что в Киевской области прогремели взрывы.

Официальные лица Украины ещё не комментировали эту информацию.

Во вторник, 14 февраля, во всех украинских регионах прозвучали сирены воздушной тревоги из-за взлёта российских боевых самолётов в Белоруссии.

