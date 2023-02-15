В Киевской области Украины объявили воздушную тревогу. Местных жителей попросили спуститься в укрытия.
Как сообщает украинского издание "Страна.ua", пользователи соцсетей распространяют информацию о разведывательном беспилотнике, который появился в воздушном пространстве региона.
Отмечается, что в Киевской области прогремели взрывы.
Официальные лица Украины ещё не комментировали эту информацию.
Во вторник, 14 февраля, во всех украинских регионах прозвучали сирены воздушной тревоги из-за взлёта российских боевых самолётов в Белоруссии.
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