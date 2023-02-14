Украинские власти заявили, что на всей территории страны звучит воздушная тревога.
Информацию об угрозе ракетного обстрела опубликовали представители Министерства цифровой трансформации Украины на официальном сайте карты, который создало ведомство.
"Причина — взлёт российских самолётов в Белоруссии", — подчеркнули в издании Страна.ua.
Известно, что в пятницу, 10 февраля, руководитель Киева Виталий Кличко сообщил о ракетной атаке на город. Украинский политик призвал местных жителей спрятаться в укрытиях.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.