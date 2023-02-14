Страна.ua: по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлёта российских самолётов в Белоруссии

Украинские власти заявили, что на всей территории страны звучит воздушная тревога.

Информацию об угрозе ракетного обстрела опубликовали представители Министерства цифровой трансформации Украины на официальном сайте карты, который создало ведомство.

"Причина — взлёт российских самолётов в Белоруссии", — подчеркнули в издании Страна.ua.

Известно, что в пятницу, 10 февраля, руководитель Киева Виталий Кличко сообщил о ракетной атаке на город. Украинский политик призвал местных жителей спрятаться в укрытиях.

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