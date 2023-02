MilitaryTimes: стали известны украинские расценки и способы избежать мобилизации

Одни из самых популярных на Украине вопросов: как избежать мобилизации, не получить повестку и не быть брошенным в качестве "пушечного мяса" на фронт.

Украинские расследователи назвали способы и расценки, с помощью которых жители Незалежной могут "откупиться" от отправки на передовую и скорой смерти в боях. О расследовании кратко рассказал проект "MilitaryTimes".

Проще всего живётся украинским "мажорам" — детям чиновников, бизнесменов, силовиков. Их отцы "решают вопросы" оптом, получая освобождение от фронта для всей семьи и родни-друзей сына. Чаще всего, для этого задействуются собственные службы безопасности, и за "пакетное" освобождение платится около 200 тысяч долларов.

"Чтобы такого сына не поймали в клубе, ресторане, и т. д. им выдают так называемую "пайцзу" — некий сигнальный документ (может быть хоть визиткой, хоть карманным календарём, хоть брелком, и т. д)", — пишут авторы расследования.

Уже попавший в войска солдат (или сержант) может "купить" возможность избежать передовой за 10-15 тысяч гривен (около 400 долларов). За половину от "боевой" надбавки (2,7 тысячи долларов) он будет оформлен как воюющий на передовой, находясь на 2-3 линии фронта.

Отпуск на два дня "стоит" от 540 долларов.

Если человека уже поймали в городе, то он может спастись за 10-15 тысяч долларов. Тогда призывник "превращается в Центре комплектования и социальной поддержки украинской армии" (военкомате).

Очень неординарный способ — купить перелом рук или ноги под анестезией, с гарантией отсутствие последующих осложнений. Это даёт около 7-8 месяцев спокойной домашней жизни и стоит в Киеве от 800 до 1500 долларов.

Украинцы используют способы убежать от мобилизации на фронт за границу

Когда по закону ещё выпускали студентов иностранных вузов за границу, в Польшу поехали "студенты" всех возрастов — фиктивное устройство в польские вузы стоило 5 тысяч долларов.

Когда из Украины ещё выпускали многодетных отцов, способом был фиктивный брак, который стоил 5 тысяч долларов.

Когда выпускали из страны инвалидов, справка стоила около 3-4 тысяч долларов (сейчас таких "справочников" сразу же отправляют на медкомиссию и после неё — на фронт).

Сейчас на Украине распространены следующие способы уехать из страны, и таким образом избежать повестки, мобилизации и отправки на фронт:

Оформление инвалидности третьему лицу, которого сопровождает мужчина (формально едут на 3 дня и остаются) — от 10 тысяч долларов.

Трудоустройство водителем-волонтёром благотворительного фонда через программу "Шлях" — 9-11 тысяч долларов.

До принудительной мобилизации с заводов — работа в "оборонке" ИТР или рабочим, умея хоть что-то и в самых простых цехах — 5 тысяч долларов.

Трудоустройство в военкомат, чтобы самому раздавать повестки (только по блату) — 20 тысяч долларов.

При этом, социальные сети и мессенджеры на Украине полны (тысячами!) видео, на которых видно — сотрудники полиции, "военкоматов" и СБУ ловят призывников. Даже сами украинцы шутят — "ещё один пилот для F-16 будет", "взяли стрелка для "Абрамса".

