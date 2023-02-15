Одни из самых популярных на Украине вопросов: как избежать мобилизации, не получить повестку и не быть брошенным в качестве "пушечного мяса" на фронт.
Украинские расследователи назвали способы и расценки, с помощью которых жители Незалежной могут "откупиться" от отправки на передовую и скорой смерти в боях. О расследовании кратко рассказал проект "MilitaryTimes".
Проще всего живётся украинским "мажорам" — детям чиновников, бизнесменов, силовиков. Их отцы "решают вопросы" оптом, получая освобождение от фронта для всей семьи и родни-друзей сына. Чаще всего, для этого задействуются собственные службы безопасности, и за "пакетное" освобождение платится около 200 тысяч долларов.
"Чтобы такого сына не поймали в клубе, ресторане, и т. д. им выдают так называемую "пайцзу" — некий сигнальный документ (может быть хоть визиткой, хоть карманным календарём, хоть брелком, и т. д)", — пишут авторы расследования.
Когда по закону ещё выпускали студентов иностранных вузов за границу, в Польшу поехали "студенты" всех возрастов — фиктивное устройство в польские вузы стоило 5 тысяч долларов.
Когда из Украины ещё выпускали многодетных отцов, способом был фиктивный брак, который стоил 5 тысяч долларов.
Когда выпускали из страны инвалидов, справка стоила около 3-4 тысяч долларов (сейчас таких "справочников" сразу же отправляют на медкомиссию и после неё — на фронт).
Сейчас на Украине распространены следующие способы уехать из страны, и таким образом избежать повестки, мобилизации и отправки на фронт:
При этом, социальные сети и мессенджеры на Украине полны (тысячами!) видео, на которых видно — сотрудники полиции, "военкоматов" и СБУ ловят призывников. Даже сами украинцы шутят — "ещё один пилот для F-16 будет", "взяли стрелка для "Абрамса".
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