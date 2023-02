Российские военные ликвидировали восемь диверсионных групп ВСУ за сутки

Your browser does not support the audio element.

В ЛНР вблизи населённого пункта Новосёловское, и в Харьковской области неподалёку от населённых пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка российскими военными были выявлены и ликвидированы восемь украинских диверсионных групп.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в российском ведомстве добавили, что потери противника на Купянском направлении составили примерно 100 бойцов ВСУ.

"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-30. Также в районе населенного пункта Ветеринарное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны", — доложили в Минобороны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.