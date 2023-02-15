В ЛНР вблизи населённого пункта Новосёловское, и в Харьковской области неподалёку от населённых пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка российскими военными были выявлены и ликвидированы восемь украинских диверсионных групп.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также в российском ведомстве добавили, что потери противника на Купянском направлении составили примерно 100 бойцов ВСУ.
"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-30. Также в районе населенного пункта Ветеринарное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны", — доложили в Минобороны.
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