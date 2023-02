ВСУ при подлёте беспилотников ВС РФ к Киеву вскрыли западную линию системы ПВО

В Киевской области прогремели взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога. Местных жителей попросили спуститься в укрытия.

На Украине подтверждают работу ПВО в регионе. Отмечается, что в воздушное пространство области вошли российские беспилотники.

Украина была вынуждена при подлёте дронов ВС РФ к Киеву вскрывать так называемую западную линию противовоздушной обороны столицы. Ею стала ветка Буча — Копылов — Васильков. Вдоль неё работали ЗРК и передвижные зенитные установки, отмечает "Военное обозрение".

Украинское командование считает, что днём ВС РФ использовали первую волну нанесения ударов с помощью беспилотников. Ожидают прилёт российских ракет.

