В Киевской области прогремели взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога. Местных жителей попросили спуститься в укрытия.
На Украине подтверждают работу ПВО в регионе. Отмечается, что в воздушное пространство области вошли российские беспилотники.
Украина была вынуждена при подлёте дронов ВС РФ к Киеву вскрывать так называемую западную линию противовоздушной обороны столицы. Ею стала ветка Буча — Копылов — Васильков. Вдоль неё работали ЗРК и передвижные зенитные установки, отмечает "Военное обозрение".
Украинское командование считает, что днём ВС РФ использовали первую волну нанесения ударов с помощью беспилотников. Ожидают прилёт российских ракет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.