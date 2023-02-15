Минобороны Польши: у страны слишком мало истребителей, чтобы поставлять их на Украину

Руководитель Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава не может поставить Киеву истребители.

"Польша имеет слишком мало современных истребителей", — объяснил министр во время пресс-конференции по итогам встречи коллег в альянсе НАТО в Брюсселе.

По данным главы польского военного ведомства, у страны есть 48 истребителей F-16. Вместе с этим Блащак отметил, что власти заказали корейские самолёты FА-50.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предупредил, что целями западных истребителей станут Крым и Воронеж.