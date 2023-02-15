Руководитель Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава не может поставить Киеву истребители.
"Польша имеет слишком мало современных истребителей", — объяснил министр во время пресс-конференции по итогам встречи коллег в альянсе НАТО в Брюсселе.
По данным главы польского военного ведомства, у страны есть 48 истребителей F-16. Вместе с этим Блащак отметил, что власти заказали корейские самолёты FА-50.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предупредил, что целями западных истребителей станут Крым и Воронеж.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.