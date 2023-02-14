Министр обороны Украины Алексей Резников сегодня прибыл на авиабазу Рамштайн в Германию, где надеется добиться одобрения поставок истребителей для украинской армии от стран НАТО. Он даже показал журналистам нагрудный платочек с изображением истребителей, намекнув, что он будет просить.
При этом чертежи самолётов, напечатанные на платке, оказались схемами российских Су-27. Однако никто из журналистов на это не обратил внимания.
О том, какую угрозу для России создаст передача Украине боевых самолётов, если она всё-таки состоится, а также по каким целям станут бить истребители, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, если истребители и передадут на вооружение ВСУ, то это сделают для того, чтобы снабдить их ракетами большой дальности.
"Истребители, оснащённые такими боеприпасами, дадут Украине возможность наносить удары по ближнему тылу российских войск", — пояснил собеседник издания.
Аналитик считает, что передача боевых самолётов создаст угрозу не столько для наземных сил ВС РФ, сколько для тыловых объектов — Крыма, Курской, Белгородской, Запорожской, Воронежской и Херсонской областей.
"Если самолеты поставят, будут наноситься удары в первую очередь по мирным домам и объектам социальной инфраструктуры", — отметил Кнутов.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.