Резников: Зеленский попросил сохранить пост главы Минобороны Украины

Руководитель Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что лидер страны Владимир Зеленский попросил министра не складывать полномочия.

"Это было решение моего президента", — подчеркнул глава военного ведомства в разговоре с Reuters.

Вместе с этим Резников сказал, что западные коллеги точно передадут Киеву истребители. Украинские власти предпочли самолёты F-16, добавил чиновник.

Ранее руководитель польского ведомства Мариуш Блащак предупредил, что страна не способна отправить ВСУ истребители. У Варшавы их слишком мало, объяснил министр.