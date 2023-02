Пленный боец ВСУ: "Мы сдались, и наши дроны скидывали на нас ВОГи"

Your browser does not support the audio element.

Боевик вооружённых сил Украины (ВСУ), попавший в плен к российским военным на Донецком направлении рассказал корреспонденту RT, что после того, как он вместе с сослуживцами сдался, их закидали боеприпасами для гранатомёта с беспилотников свои же.

По словам пленного, он и ещё несколько солдат решили сдаться во время штурма посёлка Первомайского, так как в подразделении были потери убитыми и ранеными, и они ничего не могли сделать.

После того, как боевики сдались, летали украинские дроны и сбрасывали на них боеприпасы. Двое были убиты, двое ранены. Также осколками ранило в спину, ногу и шею и самого собеседника издания.

"Мы сдались, и наши дроны скидывали на нас ВОГи", — заявил пленный.

Он добавил, что вывели его российские военные, которые отвезли в безопасное место, оказали первую помощь, напоили и накормили.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.