RT: ВСУ потеряли артиллерию в Запорожье из-за неопытных мобилизованных

В рядах ВСУ наблюдается дефицит неопытных кадров. Из-за этого в Запорожье противник потерял артиллерию.

Как сообщает RT, 6 и 7 февраля текущего года беспилотники "Ланцет" и реактивная артиллерия ВС РФ атаковала 44-ю бригаду ВСУ. Артиллерию военнослужащие оставили под маскировочной сеткой.

"По предварительной информации, расчёты гаубиц состояли из мобилизованных в Одессе, Николаеве, Житомире и Кривом Роге мужчин, ранее не проходивших службу в украинской армии и изучавших основы артиллерийской стрельбы менее двух недель", — пишет источник.

Командирские и рядовые должности бригады заняли солдаты предпенсионного возраста, то есть 43-54 лет. Нарушая правила маскировки, военные ВСУ вели стрельбу, тем самым позволили российским подразделениям обнаружить себя.

"В результате налёта беспилотников "Ланцет" и последующего удара реактивной артиллерии не менее двух орудий было уничтожено, ещё два серьёзно повреждено", — заключили в издании.

