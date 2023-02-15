Руководитель Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о начале испытаний экраноплана "Орион-25", который разработала московская корпорация.
Как написали в karelinform.ru, судно способно автономно плавать и летать на маленькой высоте. Максимальное время работы экраноплана составляет 11 часов, сообщили в издании. Мэр отметил, что эта техника, например, позволяет охранять объекты и бороться со стихийными бедствиями.
По информации СМИ, мероприятия пройдут до конца недели. Участниками стали представители МЧС и Минобороны Карелии.
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