Мэр Петрозаводска рассказал об испытаниях экраноплана "Орион-25"

Руководитель Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о начале испытаний экраноплана "Орион-25", который разработала московская корпорация.

Как написали в karelinform.ru, судно способно автономно плавать и летать на маленькой высоте. Максимальное время работы экраноплана составляет 11 часов, сообщили в издании. Мэр отметил, что эта техника, например, позволяет охранять объекты и бороться со стихийными бедствиями.

По информации СМИ, мероприятия пройдут до конца недели. Участниками стали представители МЧС и Минобороны Карелии.