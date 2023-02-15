Арестович: украинцы, считающие русский "языком агрессора" — психические тяжелобольные

Бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович не перестаёт делать неоднозначные заявления.

В очередной раз он заявил, что те украинцы, кто считают русский язык "языком агрессора" — "имеют все признаки тяжелого психического расстройства". А между тем, украинский языковой омбудсмен накануне говорил, что в школах в Закарпатья, где компактно проживают этнические венгры, выявлены проблемы в организации обучения на украинском языке.

Об этом пишет издание "Украина.ру".

Ранее издание сообщало, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке к контрнаступлению.