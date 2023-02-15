Бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович не перестаёт делать неоднозначные заявления.
В очередной раз он заявил, что те украинцы, кто считают русский язык "языком агрессора" — "имеют все признаки тяжелого психического расстройства". А между тем, украинский языковой омбудсмен накануне говорил, что в школах в Закарпатья, где компактно проживают этнические венгры, выявлены проблемы в организации обучения на украинском языке.
Об этом пишет издание "Украина.ру".
Ранее издание сообщало, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке к контрнаступлению.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.