Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о нежелании США подталкивать украинскую армию к установлению контроля над Крымом, передаёт Politico.
Разговаривая по видеосвязи с группой экспертов, он отметил, что захват Крыма Украиной — это "красная линия" для Москвы. Как пояснил Блинкен, Вашингтон не заинтересован в "широком ответе" со стороны РФ.
Один из источников газеты, который участвовал в переговорах, заявил, что власти США не воспринимают попытки ВСУ вернуть Крым в качестве мудрого шага.
"Есть большая неопределённость в том, как будут развиваться события в ходе конфликта дальше", — уточнил другой собеседник издания.
При этом во время беседы Блинкен подчеркнул: Украина сама должна выбирать направления для атак без вмешательства Запада.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.