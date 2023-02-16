Politico: власти США не подталкивают Украину к попыткам захватить Крым

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о нежелании США подталкивать украинскую армию к установлению контроля над Крымом, передаёт Politico.

Разговаривая по видеосвязи с группой экспертов, он отметил, что захват Крыма Украиной — это "красная линия" для Москвы. Как пояснил Блинкен, Вашингтон не заинтересован в "широком ответе" со стороны РФ.

Один из источников газеты, который участвовал в переговорах, заявил, что власти США не воспринимают попытки ВСУ вернуть Крым в качестве мудрого шага.

"Есть большая неопределённость в том, как будут развиваться события в ходе конфликта дальше", — уточнил другой собеседник издания.

При этом во время беседы Блинкен подчеркнул: Украина сама должна выбирать направления для атак без вмешательства Запада.