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Politico: власти США не подталкивают Украину к попыткам захватить Крым

Силовые структуры

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о нежелании США подталкивать украинскую армию к установлению контроля над Крымом, передаёт Politico.

Politico: власти США не подталкивают Украину к попыткам захватить Крым

Разговаривая по видеосвязи с группой экспертов, он отметил, что захват Крыма Украиной — это "красная линия" для Москвы. Как пояснил Блинкен, Вашингтон не заинтересован в "широком ответе" со стороны РФ.

Один из источников газеты, который участвовал в переговорах, заявил, что власти США не воспринимают попытки ВСУ вернуть Крым в качестве мудрого шага.

"Есть большая неопределённость в том, как будут развиваться события в ходе конфликта дальше", — уточнил другой собеседник издания.

При этом во время беседы Блинкен подчеркнул: Украина сама должна выбирать направления для атак без вмешательства Запада.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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