"Страна.ua": Россия переняла у Украины тактику с запуском шаров в тыл противника

Российские военные запускают воздушные шары с отражателями для дезориентации украинской ПВО. Однако в воздушных силах Украины считают, что ВСУ первые начали применять такую тактику ещё в прошлом году, а потом её повторила Россия. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в ВСУ.

Шары, которые запускают ВС РФ для обмана ПВО представляют из себя обычные гелевые шары в фольге, летящие в потоке ветра. Радарам такой предмет в небе сложно отличить от самолёта и они реагируют на него, объяснил источник.

"Помните, в начале января в Ростове-на-Дону появился в небе малоразмерный объект, который они сбили ПВО. Это были аналогичные наши шары, запущенные из восточной части Украины. Они сперва испугались, а потом начали запускать такие же шары к нам", — заключил собеседник издания.

